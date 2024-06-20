Получил всеракурсную защиту и стал более устойчив к кумулятивным ударам.

Опыт военных действий в зоне проведения специальной военной операции показал острую необходимость дополнительной защиты российских основных боевых танков. Сначала этим занимались кустарным методом в полевых мастерских, наваривая экраны и так называемые «мангалы», но позже к процессу подключились специалисты. В итоге появился патент на улучшение защищенности ОБТ Т-72 от кумулятивных зарядов, которые в основном и используют в FPV-дронах для нанесения ударов по боевым машинам.

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Новая защита состоит из большого числа модулей, которые навешиваются на башню и часть корпуса и имеют возможность остановить кумулятивную струю, которая в противном случае просто прошла бы тонкий лист брони и нанесла ущерб. При этом в состав защиты входят и элементы динамической защиты с мягкой оболочкой, которые защищают от целого ряда боеприпасов. Ранее на танках Т-72 всех модификаций повышенная защищенность от кумулятивных снарядов была только в лобовой проекции, чем и пользовались украинские операторы БПЛА.

Подобные нововведения серьёзно повышают общую живучесть машины и позволяют спасти экипаж. Однако стоит понимать, что любая защита не абсолютна и имеет свои слабы места, которыми и могут воспользоваться. При этом стоит отметить, что танки Т-72Б3М сегодня лишь немного уступают Т-90М, хотя и разрабатывались куда раньше. Из серьезных недостатков у Т-72 отмечается только низкая скорость заднего хода в 4 – 6 км/ч, но это проблема вообще всех танков советской школы танкостроения.