Приложение стало доступно 18 июня 2024г.

На технологии блокчейн появилось приложение (можно даже сказать целое сообщество) для знакомств прямо в telegram. Приложение обещает сделать поиск новых знакомств безопасным и интересным. Чтобы стать частью TON Dating, каждому нужно пройти проверку личности. Это значит, что вам не придется беспокоиться о фейковости вашего собеседника. Создатели сервиса уверяют, что благодаря этому на платформе будут только реальные люди.



Кроме обычного общения и знакомств, сервис предлагает возможность заработать внутреннюю валюту за активность. С получением валюты всё стандартно - её начислят вам, например, за приглашение друзей или получение лайков. Но самое интересные - с выводом. Эту валюту потом можно обменять на криптовалюту и вывести на свой telegram-кошелек.

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Кроме проверки личности, есть еще одна загвоздка для ботоводов - приложение частично платное. Что касается стоимости, то для женщин использование сервиса бесплатно, а вот мужчинам подписка обойдется в 5700 р/мес.

Создатели TON Dating хотят привлечь как минимум 0,1% пользователей Telegram и TON в ближайшие 3 года. А к 2027 году планируют достичь отметки в 1 млн активных пользователей каждый месяц. Основная аудитория - жители стран СНГ.

За создание приложения ответственен Владимир Махов, он раньше занимался развитием дейтинг-сервиса «VK Знакомства», а значит - понимает все нюансы развития подобного сервиса и знает портрет целевой аудитории. У приложения большие шансы выйти в топ. Тем более, что у авторов получилось найти хорошие начальные инвестиции в проект - 100 000 долларов.