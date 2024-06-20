В ведомстве отметили, что машина нужна им больше как рекламный ход.

В Дубае полиция добавила в свой автопарк необычный автомобиль - Tesla Cybertruck. Этот электропикап, окрашенный в традиционные для полиции Дубая бело-зелёные цвета, был представлен публике у торгового центра Dubai Mall 18 июня. Несколько дней у всех желающих была уникальная возможность сделать с ним фотографию.

Однако, несмотря на свою внешнюю привлекательность и возможности, в полиции сообщили, что Tesla Cybertruck будет использоваться скорее как рекламный ход, чем для непосредственного патрулирования улиц. Это решение было освещено на портале 110km.ru.

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Чтобы подчеркнуть его принадлежность к полиции, на Cybertruck установили специальные мигалки на крыше, дополнительные проблесковые маячки над передним бампером и расширители колёсных арок. Эти изменения придали автомобилю ещё более заметный и уникальный вид.

Внешний вид полицейского пикапа вызвал смешанные отзывы среди общественности. Некоторые выразили мнение, что бело-зелёная окраска не идет этому автомобилю, придавая ему несколько странный вид. В то же время, Илон Маск, глава компании Tesla, выразил благодарность полиции Дубая за доверие, выбрав их автомобиль для такой необычной роли.

Этот шаг полиции Дубая подчеркивает их стремление к инновациям и использованию передовых технологий не только в работе, но и в создании имиджа. Tesla Cybertruck, известный своими выдающимися характеристиками и уникальным дизайном, теперь стал частью этой стратегии, привлекая внимание как жителей города, так и туристов.