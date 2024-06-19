Получился самый мощный из когда-либо созданных Bentley серийных автомобилей.

Уже в конце этого месяца мир увидит новый Bentley Continental GT Speed 4 поколения. Это будет спортивный автомобиль, мощнее которого Bentley еще не выпускал. Официальная презентация запланирована на 25 июня.

Этот автомобиль станет первым в истории Bentley, который получит новую гибридную систему Ultra Performance. Мощность его будет составлять 782 лошадиные силы, а крутящий момент достигнет 1000 Н·м. Машина сможет проехать до 80 км на одном заряде батареи (электротяге), при этом выбросы CO2 не превысят 50 г/км.

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Новинка уже успела установить рекорд скорости, правда пока не официально. Авто разогналось до 335 км/ч в подводном тоннеле Рюфилке, что в Норвегии.

Первый Continental GT появился в 2002 году и стал новой страницей в истории Bentley, а второе поколение было представлено в 2010 году в Париже. Сначала машины оснащались двигателем W12, но уже в 2012 году появилась версия с двигателем V8 объемом 4,0 литра. Третье поколение, выпущенное в 2018 году, было построено на совершенно новой платформе и задало новые стандарты для авто класса люкс-GT.