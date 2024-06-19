Одновременно со всеми поддерживать хорошие отношения не получится.

Глава НАТО Йенс Столтенберг высказал мнение, что Китай стоит перед выбором: поддерживать связи либо с Европой, либо с Россией, но не с обеими одновременно. Столтенберг подчеркнул, что Китай не сможет одновременно вести нормальные торговые отношения с европейскими странами и помогать России, указывая на неизбежные последствия такого положения дел для Пекина.

В то время как Китай называет Европу важным партнером, его отношения с Россией также кажутся крепкими и стратегически важными. Во время своего визита в Венгрию, председатель Китая Си Цзиньпин описал Европу как ключевой элемент многополярного мира. Однако, посещая Россию в марте 2023 года, Си Цзиньпин говорил о стратегическом выборе Китая укреплять связи именно с Россией, основываясь на мировых тенденциях и национальных интересах Китая.

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Президент России Владимир Путин также подтверждает высокий уровень отношений между двумя странами, отмечая масштабные совместные проекты в различных сферах.

Таким образом, Китай оказывается в сложной ситуации, пытаясь балансировать между углублением стратегического партнерства с Россией и поддержанием торговых отношений с Европой. Это положение вызывает вопросы о будущем международных отношений и влияет на глобальную политическую арену.