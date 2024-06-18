Они поджигают трансформаторы и портят железные дороги.

Последние законопроекты и решения властей Украины накалили обстановку внутри Украины до предела и внутри страны появилось партизанское движение. Неизвестные лица начинают проводить диверсии на стратегически важных узлах. Так украинские источники сообщают про вредительство на железной дороге и поджоги трансформаторов.

В украинских СМИ все случившиеся инциденты списывают на действие пророссийских партизан, которые получили приказ из Кремля. В частности, за последние пару дней прошел вал эксцессов, в которых фигурировали сожженные трансформаторы и релейные устройства, проскальзывали сообщения про порчу железной дороги и снятие рельс.

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«В ночь с 14 на 15 июня в селе Подобная неподалеку от железнодорожного переезда неизвестные сорвали 2 замка, открыли трансформаторы, облили бензином и подожгли. Около 12:40 в г. Сумы между станциями Сумы — Торопиловка обнаружили сгоревший релейный шкаф» - приводят источники примеры инцидентов.

Стоит отметить, что наибольшая активность замечена в Одесской и Николаевской областях, подконтрольных Киеву частях Херсонщины и Запорожья. Отдельно отмечаются случаи в Сумской и Харьковской областях, где сегодня концентрируются большие потоки грузов и перебрасываемых резервов. На Украине уже отмечают, что действия подпольщиков серьезно затруднили логистику и задерживают потоки грузов.