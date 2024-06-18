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g1tarist
В Одессе показали новый безэкипажный катер Stalker 5.0
Безэкипажный катер Stalker 5.0 может доставить 150 кг ВВ на 600 км.

Почти с самого начала российской Спецоперации на Украине ВСУ использовали морские безэкипажные катера (БЭК) для нанесения ударов по кораблям ЧФ РФ и Крымскому мосту. К сожалению, эта концепция беспилотников показала свою эффективность и Киев не останавливается, разрабатывая новые модели с большей дальностью хода и боевой нагрузкой.

Несмотря на происходящее вокруг в Одессе продолжают проводить международные форумы, посвященные разной тематике. Так на днях прошла выставка Black Security в ходе которой украинцы показали новый безэкипажный катер под названием Stalker 5.0. Отличительной особенностью новой машины стала повышенная грузоподъемность и скорость хода. БЭК оснащен 60-сильным бензиновым двигателем, который подвешивается на корму и разгоняет лодку до 40 узлов. При этом крейсерская скорость хода составляет 30 узлов, а автономность почти 600 км. Длина БЭК составляет 5 метров, а ширина 1,2 метра.

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Согласно заявлениям разработчиков, катер будет способен выполнять не только роль дрона-камикадзе, но и разведывательные задачи. При этом лодка может заходить в акватории рек и не ограничена только морем. Себестоимость Stalker 5.0 составляет 60 тысяч американских долларов. Есть вероятность, что новый катер станут использовать для тех же задач, что и разработанные ранее Sea Baby и аналоги.

#всу #беспилотник #stalker #катер
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