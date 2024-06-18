Наибольший рост в первые месяцы 2024 года показали спиртные напитки крепостью выше 9%.

В последнее время россияне стали покупать больше алкоголя. Если сравнивать первые пять месяцев 2024 года с тем же периодом прошлого года, то продажи алкогольной продукции увеличились на 5%. Это касается всех видов алкоголя, кроме пива и напитков, похожих на пиво, таких как сидр или медовуха. Такие данные предоставила Федеральная служба, которая следит за алкогольным и табачным рынками.

Особенно вырос спрос на крепкий алкоголь - на 18,6%. Речь идет о напитках, которые крепче 9% (кроме водки, коньяка и ликера). Также россияне стали больше покупать игристые вина, их продажи подскочили на 13,5%. Ликерные вина и крепкие ликеры тоже пользуются большим спросом, продажи выросли на 11,9% и 13,6% соответственно. Даже слабоалкогольные напитки стали покупать на 7,6% чаще.

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Но есть и те напитки, которые стали покупать реже. Например, виноградные напитки без добавления спирта потеряли в популярности на 32,4%. Также на 10,9% упал спрос на плодовый алкоголь.

Интересный факт: россияне стали чаще ходить в бары. По сравнению с прошлым годом, в 2024 году посещаемость баров выросла на 37%. Эти данные были получены благодаря анализу, который провел МТС Банк.

Таким образом, в этом году россияне стали больше тратить на алкоголь и чаще проводить время в барах. Это может говорить о разных тенденциях в обществе.