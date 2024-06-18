Теперь он основывается на медианном доходе граждан.

В России введен новый способ расчета прожиточного минимума, который теперь основывается на медианном доходе граждан. Это означает, что с 2025 года размер прожиточного минимума будет зависеть от того, сколько в среднем зарабатывают люди в стране. Премьер-министр Михаил Мишустин объявил, что согласно новому расчету, прожиточный минимум составит 17 733 рублей.

реклама

Это изменение – часть обновленного подхода к определению минимального уровня дохода, необходимого для обеспечения основных потребностей человека. Для разных категорий населения эта сумма будет различаться: трудоспособные граждане теперь будут рассчитывать на 19 329 рублей, дети – на 17 201 рубль, а пенсионеры – на 15 250 рублей.

Эти цифры получены на основе медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль. Медианная зарплата показывает, что половина работающих людей зарабатывает меньше этой суммы, а другая половина – больше. В декабре 2023 года средняя зарплата в России достигла 57,2 тысячи рублей.

Для сравнения, в 2024 году прожиточный минимум был установлен на уровне 15 453 рублей на душу населения. Это значит, что новый расчет прожиточного минимума показывает его рост, что может быть интерпретировано как попытка государства учесть реальные доходы граждан при определении минимального порога благосостояния.

Подписание постановления о повышении прожиточного минимума 17 июня стало важным шагом в адаптации социальной политики к текущим экономическим условиям. Это изменение демонстрирует стремление правительства обеспечить более справедливый и актуальный подход к определению уровня жизни, который бы отражал реальное положение дел в экономике и на рынке труда.