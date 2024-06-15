Но не для всех, а только для тех мессенджеров, кто отказывается от проверки номеров своих пользователей.

Роскомнадзор предложил новую меру для борьбы с мошенниками в интернете: мессенджеры, которые не будут проверять номера телефонов своих пользователей, могут лишиться возможности совершать голосовые звонки. Это решение направлено на то, чтобы остановить распространение обманных звонков, особенно тех, что совершаются с поддельных номеров.

За последний год система "Антифрод", работающая с 2022 года, помогла предотвратить около 250 миллионов попыток мошенничества по телефону. Всего же благодаря этой системе удалось заблокировать более 1 миллиарда таких звонков. Сейчас к системе подключено 1099 операторов связи, что составляет почти все (97,48%) компании в этой сфере. По закону, все они обязаны проверять звонки через "Антифрод".

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Максим Прыткин из Роскомнадзора сообщил, что благодаря системе значительно увеличилось количество выявленных звонков с подмененными номерами. Ведомство также рассматривает создание "белых списков" для международных звонков и возможность блокировать все звонки из-за границы, кроме тех, что идут из списка контактов.

Особое внимание Роскомнадзор уделяет мессенджерам. Предлагается разработать способ, как мессенджеры могут работать вместе с операторами связи, чтобы проверять номера телефонов. Если мессенджеры не будут выполнять эту проверку, их могут лишить возможности совершать голосовые звонки в России.

Кроме того, Роскомнадзор обсуждает с операторами создание единой платформы для борьбы с мошенничеством, в которую могут быть включены и маркетплейсы. Это должно помочь более эффективно противостоять обману на государственном уровне.