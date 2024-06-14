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g1tarist
«Москвич 8» поступит в продажу до конца 2024 года — характеристики и примерная цена кроссовера
Один из первых экземпляров «Москвича 8» уже был замечен на одной из парковок Москвы.

Очень скоро, уже до конца 2024 года, российский автомобильный рынок пополнится новинкой — кроссовером «Москвич 8».

Первый экземпляр «Москвича 8» был замечен в Москве еще в мае этого года, и представители автозавода подтвердили, что это действительно был предсерийный образец. Завод уже полным ходом готовится к запуску серийного производства. Автомобиль представлен как семейный кроссовер, идеально подходящий как для путешествий, так и для ежедневных поездок.

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«Москвич 8» не является оригинальной разработкой России. На самом деле, это китайский автомобиль, который впервые был выпущен еще в 2020 году под маркой JAC и названием Sehol X8. Этот автомобиль стал флагманом для бренда и показал хорошие продажи в Китае.

Sehol X8 предлагался в трех вариантах компоновки салона, вмещая от пяти до семи пассажиров. Автомобиль оснащался 1,5-литровым бензиновым турбомотором и предлагался с механической или автоматической коробкой передач. В 2023 году модель получила обновление и стала называться JAC Sehol X8 Plus, получив улучшенное оснащение и новые технологии.

В России этот кроссовер будет продаваться под названием «Москвич 8». Ожидается, что российская версия будет иметь некоторые отличия, включая бензиновый двигатель меньшей мощности (1499 куб.см, 174 л.с. при 5500 об./мин.) и только семиместный вариант салона. Расход топлива в смешанном режиме - 7,9л/100км. По внешним и техническим характеристикам автомобиль будет похож на китайский оригинал, но получит ряд изменений в интерьере и, возможно, в комплектации.

По предварительной информации, базовая версия «Москвича 8» будет оснащена современными технологиями, включая LED-оптику, систему контроля давления в шинах, панорамную крышу и мультимедийную систему. В более дорогих комплектациях покупателям предложат расширенный список опций.

Что касается цены, то точные цифры пока не названы, но анализируя стоимость аналогичных моделей на китайском рынке и предложения на российском рынке, можно предположить, что цена будет начинаться примерно от 1,4 млн рублей. «Москвич 8» будет конкурировать на российском рынке в основном с китайскими автомобилями, такими как Chery Tiggo 8 Pro Max и Geely Okavango.

Таким образом, «Москвич 8» обещает стать интересным предложением на российском рынке автомобилей, сочетая в себе современные технологии, комфорт и доступную цену.

#авто #москвич
Источник: autonews.ru
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