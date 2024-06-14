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g1tarist
В сети появились кадры с размещенными в подземных укрытиях истребителями F-35A норвежских ВВС
Истребители F-35A норвежских ВВС защищены от ракетных и дроновых атак.

В настоящее время страны Скандинавского полуострова ведут весьма агрессивную риторику и активно наращивают свои вооруженные силы. В частности, Норвегия продолжает заменять свой парк устаревших F-16 более новыми и перспективными F-35A. На этом фоне появились кадры, на которых видно, как новейшие американские истребители, купленные ВВС Норвегии, прячут в подземных укрытиях военной базы Бардуфосс, созданной еще задолго до начала Второй мировой войны и в то время используемой сначала Союзниками, а затем и немцами.

Размещение норвежской военно-воздушной базы Барудфосс очень выгодно не только со стратегической точки зрения. Военные самолёты там хранятся не в бетонированных ангарах, а в специально сделанных в толще скал укрытиях, которые способны выдержать удары всех типов оружия, кроме спецбоеприпасов с ядерными зарядами. Кадры появились вероятнее всего во время очередных учений, которые блок НАТО проводит регулярно в этом регионе. Сегодня здесь столкнулись интересы России и западных стран, которые хотят не дать РФ свободно ходить в Северной Атлантике и разрабатывать богатые месторождения энергоресурсов.

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Что интересно, с самого начала своего создания база Бардуфосс использовалась против России. Изначально там размещались самолеты англичан, которые должны были контролировать выход в Северную Атлантику. После захвата Норвегии немцами в ходе Второй мировой, «Люфтваффе» использовали базу для атак на северные конвои и для проведения собственных операций на этом участке театра боевых действий. С момента вхождения Норвегии в НАТО, ситуация не изменилась, только вместо немцев там начали хозяйничать американцы, которые также не питают к России дружественных чувств.

#норвегия #f-35a
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