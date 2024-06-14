Пулемет ПКZ более короткий и легкий, его можно спрятать под плащ-палаткой.

Во время Первой мировой войны при штурме окопов выявился серьезный недостаток «мосинки» в виде большой длины винтовки. Оружие больше мешало бойцу, чем помогало и это стало причиной рукопашных боев на саперных лопатках. В зоне проведения российской Спецоперации также столкнулись с такой проблемой, но страдают от нее штурмовые подразделения, оснащенные Пулеметами Калашникова под 7,62-мм патрон. Но на днях появилась новость, что в России разрабатывают новую модификацию этого пулемета под индексом ПКZ.

Разработкой новой версии пулемета, созданного еще Михаилом Тимофеевичем, занимаются в Пермском конструкторском бюро «Лаби». Модификация получила название ПКZ и отличается от обычного варианта серьезно сниженными массогабаритными характеристиками. Так, общая длина пулемета снижена с в среднем 1170 мм до 860 мм, что в реалиях городских боев дает большой плюс. Также снижена масса оружия до 8 кг без снаряженного короба. Пока пулемет проходит заводские испытания на полигонах, чтобы инженеры и конструкторы могли выявить возможные проблемы, но позже ПКZ готовят к отправке в зону СВО.

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«В техническом задании было поставлено несколько условий. Одно из них — пулемет нужно скрыто носить под мышкой, прикрыв плащ-палаткой. На СВО первыми стараются поразить бойцов с «длинным черным веслом», то есть пулеметчиков и снайперов. Это тут же снижает огневую мощь и возможности подразделения» - приводят «Известия» слова конструктора Малкова, который занимает созданием пулемета.

Что интересно, появление информации про ПКZ немедленно привело к активности аналитиков и экспертов в России. Специалисты наперебой начали обсуждать новинку и часть склоняется к тому, что новый пулемет может получиться не таким хорошим, как его пытаются нарисовать. Отмечают возможные проблемы с перегревом и общей надежностью конструкции, а также сниженную точность огня за счет снижения длины ствола.