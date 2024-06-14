Оба лидера хотят работать вместе, особенно в таких областях, как энергетика и транспорт.

В четверг президент России Владимир Путин провел важную встречу с вице-президентом Ирана Мохаммадом Мохбером. Это встреча была особенно значимой, так как после смерти президента Ирана Эбрахима Раиси, Мохбер временно занял его место. Главной темой разговора стало будущее сотрудничество между двумя странами.

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Оба лидера подчеркнули, что им важно продолжать работать вместе, особенно в таких областях, как энергетика и транспорт. Они также обсудили, как могут взаимодействовать на международной арене. Важным моментом стало то, что Иран с начала года стал членом БРИКС – группы развивающихся стран, которую сейчас возглавляет Россия.

Мохбер воспользовался этой встречей, чтобы поблагодарить Россию за поддержку в трудный период после потери президента Раиси. Он также поздравил россиян с недавним Днем независимости. В ответ Путин поздравил иранцев с предстоящим праздником Курбан-байрам и попросил передать теплые слова аятолле Сейеду Али Хаменеи.

Интересный факт: чтобы успеть поговорить с Мохбером, Путину пришлось уйти с заседания Совета по науке и образованию. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, такой разговор был запланирован заранее, но из-за изменения графика пришлось немного подождать. Обычно, говорит Песков, удается быстро договориться о переносе встреч, но на этот раз пришлось сделать исключение.

Эта встреча показывает, насколько важны отношения между Россией и Ираном, и как обе страны стремятся развивать сотрудничество в различных сферах.