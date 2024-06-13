Honor 200 отличаются продвинутыми возможностями для портретной фотографии.

12 июня в Париже состоялась большая презентация от компании Honor. Они показали миру свои новинки - смартфоны Honor 200 и Honor 200 Pro. Эти телефоны созданы для любителей качественных портретов. В их разработке принимала участие знаменитая парижская фотостудия Harcourt, благодаря чему в смартфонах используются последние достижения искусственного интеллекта.

Ключевой особенностью новых моделей является их способность делать потрясающие портреты. Секрет в том, что искусственный интеллект анализирует свет и тени, опираясь на анализ 10 тысяч классических портретов. Это позволило создать уникальный алгоритм для настройки съемки и обработки фотографий, который придает изображениям особенный стиль Harcourt.

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Помимо фотовозможностей, новые Honor обладают мощными CPU и экранами высокого разрешения, что обеспечивает отличное качество изображения без мерцания. Ещё одним плюсом является поддержка быстрой зарядки, как беспроводной, так и проводной, с мощностью до 100 Вт. Это значит, что телефон можно будет зарядить очень быстро.

С 26 июня смартфоны появятся в продаже по всему миру. Цена за базовую модель Honor 200 начинается от 500 евро, а за более продвинутую версию Honor 200 Pro придется отдать от 700 евро.