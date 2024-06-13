В партнёрстве между Apple и OpenAI никто никому не платит.

Apple внедряет ИИ в свои устройства, но без финансовых выплат OpenAI. Вместо этого, сотрудничество с OpenAI, создателями ChatGPT, предполагает, что массовое использование их технологий пользователями Apple будет выгодно обеим сторонам. Пользователи Apple смогут подписаться на ChatGPT Plus за 20 долларов в месяц, принося доходы OpenAI, а Apple в свою очередь будет получать комиссию с этих платежей.

В будущем, Apple планирует зарабатывать на ИИ, делясь доходами с партнерами, которые будут использовать их платформу для монетизации ИИ-технологий. Компания считает, что пользователи всё чаще будут обращаться к ИИ вместо традиционных поисковых систем.

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С кем именно Apple планирует сотрудничать в области ИИ, пока не объявлено, но известно, что ведутся переговоры с такими компаниями, как Google и Anthropic. Это может означать интеграцию с продуктами типа Gemini или Claude AI.

На мероприятии WWDC 2024 было объявлено, что Apple будет использовать модель GPT-4o от OpenAI для улучшения функций в iOS 18, iPadOS 18 и macOS Sequoia под общим названием Apple Intelligence (AI). Это включает в себя интеграцию возможностей ChatGPT в Siri, что позволит пользователям искать фотографии по описанию, выделять главное из текстов и многое другое.

Apple Intelligence будет способен понимать контекст, сортировать уведомления по важности, переписывать тексты, генерировать изображения и эмодзи по запросу, а также создавать сводки по различному контенту. Пользователи получат возможность улучшать тексты «волшебной палочкой», удалять из фотографий конкретных людей и отправлять «умные ответы» в сообщениях.