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g1tarist
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
Ракетные установки на Украине могут управляться дистанционно из другой страны и даже с другого континента.

Передаваемые на Украину для усиления ВСУ разнообразные ракетные установки могут управляться удаленно из другой страны и даже с другого континента. При этом Киев может не участвовать в управлении поставленной техникой, а являться своеобразной прокладкой. По крайней мере об этом заявляет российский военный корреспондент Сладков. Журналист делает такие выводы благодаря попытке ГУР МО заложить в тайниках на территории Брянской области РФ дистанционно управляемых дронов-камикадзе.

Согласно заявлениям Сладкова, часть поставляемого на Украину ракетного арсенала западного производства может управляться через спутники удаленно. При этом военкор позволяет себя заявлять, что мол контроль над техникой поручен "американским военным пенсионерам", которые номинально уже не являются частью ВС США, а представляют собой частных лиц. Поэтому американские власти могут честно говорить, что не имеют отношение к ракетным ударам по Вооруженным силам России.

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Стоит напомнить, что большая часть поставляемой на Украину сложной военной техники управляется военными ВСУ только номинально. Не раз в сети мелькали данные о том, что например поставленные из ФРГ комплексы ЗРК «Патриот» комплектуется расчетами, состоящими из немецких, а не из украинских военнослужащих. Однако, весной 2024-го года одна из ракет ОТРК «Искандер» нанесла удар по украинской колоне в которой передвигался ЗРК «Патриот» и там сообщалось, что из бойцов ВСУ там было только боевое охранение на бронемашинах. Кто отвечал за управление ЗРК - не известно.

С одной стороны настолько удаленное управление - дело довольно сложное, хотя бы потому что подобная система будет иметь очень долгий отклик и это резко снизит ее эффективность. С другой стороны, если это удары M142 по Белгородской области, то там даже вмешательство оператора не сильно то и необходимо.

#всу
Источник: topwar.ru
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