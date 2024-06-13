На Украину отправляются первые 4 машины LAV II ACSV из 50 обещанных.

Правительство Канады продолжает выполнять навязанные ей США обязательства по передаче вооружений и военной техники на нужды Вооруженных сил Украины. В частности, глава оборонного ведомства бывшего Британского доминиона Билл Блэр рассказал прессе про отправку украинцам первой партии бронемашин, произведенных для ВСУ. Речь идет о LAV II ACSV, которые выполняются в варианте медицинской эвакуационной машины.

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Также чиновник рассказал, что до конца лета на Украину отправится не только первые четыре машины, но и полная партия в 10 единиц. Кроме того, начнется программа по обучению украинских военных управлению столь сложной техникой. Что самое интересно, всего Канада обещала поставить 50 LAV II ACSV, но точных сроков поставки пока нигде не отмечается. Зато известно, что в течении недели готовые 4-ре бронемашины уже будут отгружены Киеву.

«Первые четыре из 50 новых бронированных машин, собранных для Украины, направляются в ангары ВСУ. Сегодня в Лондоне, провинция Онтарио, видел, как машины погрузили на грузовики. Этим летом украинские военнослужащие будут обучены тому, как ими пользоваться» - рассказывает Блэк.

На этом фоне появилось заявление литовских властей, что они также выполняют сои обещания и готовятся передать ВСУ сразу 14 гусеничных бронетранспортеров M113. Литва не может похвастаться собственными производствами бронетехники и поэтому их правительство вынуждено закупать машины за границей. Устаревшие американские бронетранспортеры прибудут на Украину также в течении недели.