В тушении участвует более 100 единиц техники и 300 человек.

Большой пожар продолжает пылать к югу от Киева и к его тушению привлекли уже почти 100 единиц спецтехники и более 300 человек из состава пожарных служб и министерства чрезвычайных ситуаций. При этом особого успеха пока не наблюдается, и материальная база завода продолжает превращаться в никому не нужные останки. Согласно официальным заявлениям столичных властей, инцидент случился после того, как по объекту прилетел комбинированный российский удар.

Согласно поступающей информации, по Киевской области накануне был произведен массированный прилет. ВС РФ ударили по объектам военной инфраструктуры ВСУ используя дроны-камикадзе и ракеты разных типов. Как всегда, спикер ВС ВСУ заявил, что все было сбито и ничего не долетело до намеченных целей, но реальность несколько диссонирует с заявлениями военного. В частности, к югу от Киева в населённом пункте Васильково загорелся крупный строящийся завод, который сами украинцы называют «гражданским» и «мирным». Однако в реальности на мощностях развертываемого производства планировали собирать артиллерийские и прочие боеприпасы натовского калибра.

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Вероятно, именно по этой причине завод и не могут потушить, так как там чрезвычайно много опасных и горючих материалов. Ранее предполагалось, что завод будет функционировать даже с учетом риска российских ударов по нему. Рассказывали истории про защиту от таких налетов с использованием поставленных с запада систем ПВО. Но что-то пошло не так и сначала ВС РФ «демонтировали» те самые системы ПВО, а затем по объекту прилетели ракеты. Кстати, российское оборонное ведомство само поделилось информацией о нанесении ударов по Киевской области.