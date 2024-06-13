Ранее сообщила о согласии Байдена передать Украине одну из батарей Patriot, размещенную в Польше.

Недавно появилась информация, что США могут передать Украине систему ПВО Patriot, которая сейчас находится в Польше. Однако Польша заявила, что не будет отдавать свою систему, но готова на замену, если получит подобную систему из другого места.

Заместитель министра обороны Польши Цезари Томчик прокомментировал эту новость. Он подчеркнул, что Польша не хочет отдавать свою систему Patriot, так как она защищает небо Польши. Такое же мнение выразил и глава Бюро нац безопасности Польши Яцек Севьера. Он добавил, что Польша играет ключевую роль в военной помощи Украине и в обороне восточного фланга.

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Со стороны США глава Пентагона Ллойд Остин на пресс-конференции в Брюсселе рассказал, что не было никаких объявлений о передаче Украине дополнительных систем зенитно-ракетного комплекса "Патриот". Он подтвердил, что никаких изменений в размещении систем Patriot в Польше не предвидится.

В декабре 2022 года, после визита президента Украины Владимира Зеленского в США, было объявлено о решении передать Украине системы ПВО Patriot. Германия также передала Украине несколько таких систем. Первые комплексы прибыли на Украину в апреле 2023 года. С тех пор Россия неоднократно сообщала об их уничтожении.

Президент Украины Зеленский 8 июня заявил, что Украина скоро получит новые системы ПВО от западных партнеров. Он ранее отмечал, что Украина имеет только около 25% от нужного количества систем ПВО для качественной защиты страны. Недостаток ПВО, по его словам, приводит к разрушениям в энергосистеме и успехам российского наступления.