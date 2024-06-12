Инвесторы считают что такое обновление может побудить пользователей как можно быстрее купить обновленные смартфоны.

Apple внедряет искусственный интеллект в свои гаджеты, и акции компании летят вверх! На ежегодной конференции разработчиков WWDC 2024 компания поделилась новостями, которые сразу же отразились на стоимости её акций. По состоянию на вечер 10 июня, акции Apple подскочили до рекордных $203,8, а затем даже до $205 за штуку. Это стало возможным благодаря анонсу новых функций искусственного интеллекта в продуктах Apple.

Среди главных новинок – платформа Apple Intelligence. Она обещает уметь всё: от создания уникальных изображений до предоставления нужной информации в нужный момент. К тому же, Apple объявила о сотрудничестве с OpenAI, создателями популярного ChatGPT. Это значит, что пользователи Apple могут ожидать ещё больше умных функций в своих устройствах.

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Не обошлось и без обновлений для операционных систем и улучшений для голосового помощника Siri. Все эти новшества, по мнению экспертов, могут побудить владельцев старых моделей iPhone обновить свои смартфоны. Ведь новый искусственный интеллект требует мощностей, доступных только в последних моделях iPhone 15 Pro и Pro Max, которые появились в продаже осенью 2023 года.

Аналитики уверены, что эти обновления открывают перед Apple новые горизонты. Дэн Айвз из Wedbush Securities отмечает, что около 270 млн пользователей iPhone не обновляли свои устройства в течение последних четырёх лет. Он предполагает, что новая платформа Apple Intelligence станет тем самым стимулом, который заставит более 15% владельцев устройств Apple перейти на iPhone 16, выход которого ожидается этой осенью.

Таким образом, Apple не просто обновляет свои устройства, но и открывает новую эру в использовании искусственного интеллекта в повседневной жизни. Это большой шаг вперёд для компании и её пользователей. Однако не всем такие новшества по душе. Напомним, что сразу после анонса подобных функций, Илон Маск на полном серьезе захотел запретить своим сотрудникам использовать гаджеты от Apple. Он считает, что интеграция ChatGPT в продукты Apple - это угроза безопасности и конфиденциальности.