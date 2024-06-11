Маск считает, что интеграция ChatGPT в продукты Apple - это угроза безопасности и конфиденциальности.

Apple объявила о большом нововведении для пользователей iPhone и Mac - в их устройства встроят искусственный интеллект, в частности, популярный чат-бот ChatGPT. Это значит, что теперь Siri, голосовой помощник от Apple, станет еще умнее. Она сможет понимать запросы на основе информации из ваших сообщений. Например, если вы попросите Siri включить подкаст, который рекомендовал ваш друг, она сама найдет эту рекомендацию в переписке.

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Однако не все в восторге от этой новости. Илон Маск, известный предприниматель и основатель компании X.AI, которая разрабатывает собственный ИИ, выразил серьезную обеспокоенность. Он считает, что интеграция ChatGPT в продукты Apple - это угроза безопасности и конфиденциальности данных. Маск даже пошел на радикальный шаг, заявив, что запретит использование устройств Apple в своих офисах и для посетителей этих офисов предусмотрит специальное хранение техники в клетках Фарадея, чтобы исключить любую возможность взаимодействия с внешними сигналами.

Apple, в свою очередь, заверяет, что новая функция, названная Apple Intelligence, будет работать исключительно на устройствах пользователей и не будет передавать личные данные на внешние серверы. Компания обещает, что это нововведение установит новый стандарт конфиденциальности в использовании искусственного интеллекта.

Маск, который когда-то был одним из основателей OpenAI, компании, разработавшей ChatGPT, теперь критикует ее за сотрудничество с Microsoft и отход от первоначальной миссии развития ИИ на благо человечества. Он обвиняет OpenAI в том, что она стала коммерческой компанией, стремящейся к прибыли, а не к общему благу.