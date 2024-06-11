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g1tarist
В Норвегии начнут собирать немецкие танки Leopard 2
37 из 54 танков Leopard 2, которые Норвегия заказала у немецкой Krauss-Maffei Wegmann, будут собирать на заводе RITEK в Левангере.

Норвегия впервые начнет собирать мощные танки Leopard 2 прямо у себя дома. Это стало возможным благодаря сделке между немецкой компанией KNDS Deutschland и норвежской RITEK. Из 54 заказанных Норвегией танков, 37 будут собраны на заводе в городе Левангер. Это решение отметил министр обороны Норвегии, Бьорн Арильд Грам, подчеркнув, что Leopard 2 считается одним из самых передовых танков в мире и значительно усилит обороноспособность страны.

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Танк Leopard 2, разработанный в Германии в конце 70-х годов. Эти машины использовались в различных конфликтах по всему миру, включая Афганистан, Сирию и Украину. Танк весит 55 тонн, может развивать скорость до 68 км/ч и вооружен 120-мм пушкой и двумя пулеметами. В нем могут находиться четыре члена экипажа.

Но планы RITEK выходят за рамки простого сбора танков. Компания хочет стать ключевым центром в Скандинавии по обслуживанию, ремонту и модернизации этих боевых машин. Также в будущем на заводе планируется производство другой бронетехники для экспорта. Это открывает новые перспективы не только для укрепления оборонной мощи Норвегии, но и для развития ее промышленности и экспортного потенциала.

#leopard 2 #танк
Источник: rbc.ru
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