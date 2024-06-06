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Тинькофф Банк сменил название на «Т-Банк»
Тинькофф Банк решился на ребрендинг.

Банк Тинькофф объявил о больших изменениях: теперь он будет известен как Т-Банк. Это решение стало частью масштабного обновления бренда, которое включает в себя смену названия и логотипа. Переименование банка - это шаг к обновлению его имиджа и стремлению к более современному и лаконичному стилю.

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Изменения начались с обновления логотипа в феврале 2024 года, а теперь пришло время и для смены названия. Представители банка объясняют, что отказ от использования фамилии основателя Олега Тинькова в названии и переход к более краткому и запоминающемуся "Т-Банк" поможет компании в дальнейшем развитии и выходе на международные рынки.

Этот шаг к ребрендингу также отражает желание банка идти в ногу со временем, отходя от идей, которые были популярны ранее, к новым, более актуальным подходам в бизнесе и маркетинге.

Обновление бренда будет происходить поэтапно. Сначала изменения коснутся сайта и мобильного приложения банка, а затем будут постепенно внедряться во все аспекты деятельности банка, включая юридические документы, дизайн банковских карт, оформление банкоматов и даже конвертов.

Это решение последовало после того, как в 2022 году Олег Тиньков продал свою долю в банке холдингу «Интеррос» Владимира Потанина.

#банк #тинькофф
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