36-ю особую бригаду морской пехоты перебросили на замену потрепанной 82-й ОШБ.

Ситуация в Харьковской области рассматривается украинским командованием, как наиболее приоритетная и вопреки ранним заявлениям Сырского, подкрепления туда перебрасываются. В частности, туда уже направили почти 20 бригад разной степени укомплектованности личным составом, но в любом случае это очень большая группировка. Поэтому российское продвижение в Харьковской области приостановилось, а согласно сообщениям ТГ-канала «Северный ветер» в Волчанске украинская оборона потихоньку проламывается ВС РФ, но идет все крайне сложно.

Согласно сообщениям упомянутого телеграм-канала, российские войска столкнулись с серьезным противостоянием украинской обороны. В частности, бои идут за Агрегатный завод, который ВСУ превратили в полноценную крепость, которая сегодня обстреливается крупнокалиберной артиллерией и авиацией. Также в восточной части города ВСУ предприняли ряд контратак, но успеха не добились. При этом приходят сообщения, что потрепанную в боях 82-ю ОШБ заменяют на элитную 36-ю особую бригаду морской пехоты, которая ранее участвовала в боях за Крынки.

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По сути, украинское командование банально перебросило 36-ю ОБМП без переформирования и насыщения дополнительным личным составом. Более того, их сняли из-под Крынок буквально на прошлой неделе (точнее остатки от подразделений, который были на левом берегу Днепра) и с ходу бросили в Волчанск. Вероятно, командование ВСУ рассчитывает, что их боевая подготовка и моральный дух помогут морпехам если не переломить, то хотя бы стабилизировать события в городе.

На этом фоне продолжаются столкновения в районе населенного пункта Липцы, к западу от которого происходят попытки ВСУ не дать ВС РФ продвинуться вперед. Имеются сообщения про многочисленные контратаки, которые призваны остановить наступательный потенциал российских войск в районе.