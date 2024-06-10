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g1tarist
Илон Маск заявил, что ждать выхода обновленной Tesla Model Y в этом году не стоит
Tesla была намерена выпустить обновлённую Model Y этой осенью.

Tesla, известная своими электромобилями, в прошлом году представила обновленную версию своей популярной модели Model 3 в Китае. Это было первое крупное обновление машины с момента ее дебюта в 2017 году. Но вот новости о следующем обновлении для другой модели, Model Y, оказались не такими радужными. Несмотря на ожидания, Илон Маск, глава компании, сообщил, что новой версии Model Y в этом году ждать не стоит.

Эту информацию Маск поделился в социальной сети X, которой он владеет, отвечая на вопросы подписчиков в свободное воскресное время. Он развеял слухи о скором выходе обновленной Model Y, которые распространялись среди поклонников бренда. Вместо этого Маск подчеркнул, что Tesla постоянно работает над улучшением своих автомобилей, и даже за шесть месяцев производства машина может стать лучше, чем ее предшественники.

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Кроме того, в апреле Tesla изменила свои планы на выпуск совершенно новой модели автомобиля за $25 000. Вместо этого компания решила внедрить некоторые из новых технологий в обновленные версии существующих моделей, которые появятся на конвейере в следующем году. Это означает, что обновление Model Y, которое многие ожидали этой осенью, теперь не кажется таким уж необходимым.

Еще одна важная новость от Tesla — компания планирует анонсировать роботизированное такси 8 августа. Это новшество может стать большим шагом вперед для компании, и ожидается, что значительные ресурсы будут направлены на подготовку этого проекта к запуску.

#tesla #илон маск
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