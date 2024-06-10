Первые экспериментальные полеты началась еще в 2016 году.

Компания Virgin Galactic, которая занимается космическими путешествиями, сделала большой шаг вперед в этой области. Они успешно отправили в космос свой космоплан VSS Unity с четырьмя туристами на борту. Этот полет произошел 8 июня и стал важной вехой в истории компании.

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На этот раз путешественниками стали люди из разных уголков мира: Турции, США и Италии. Они провели в космосе чуть больше часа, а затем благополучно вернулись на Землю, приземлившись на космодроме в Нью-Мексико. Это был не просто туристический полет, но и возможность для ученых проводить исследования в условиях невесомости, благодаря чему космическая наука продолжает развиваться.

Virgin Galactic работает над тем, чтобы сделать космические путешествия доступными для большего числа людей. Их космоплан VSS Unity – это часть большой программы, направленной на развитие космического туризма. Компания хочет, чтобы каждый желающий мог испытать невероятные ощущения от полета в космос и увидеть Землю с высоты птичьего полета.

Этот полет стал важным шагом на пути к осуществлению мечты многих людей о космических путешествиях. Virgin Galactic продолжает работать над своими космопланами, чтобы сделать космос ближе к нам.