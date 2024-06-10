Подняли не только свои самолеты, но и машины союзников.

Российская бомбардировочная авиация дальнего радиуса действуя ночью на 7 июня наносила удары по тыловым районам Украины, барражируя неподалеку от польских границ. Это немедленно вызвало реакцию у поляков, и они подняли в воздух все имеющиеся истребители ПВО, а также подтянули своих союзников, чьи базы также имеются в Польше. Самолеты оставались в воздухе несколько часов подряд, а польская ПВО зорко следила за тем, чтобы ни одна российская ракета не залетела к ним.

Активность российской авиации привела к тому, что пресс-служба Министерства национальной обороны Польши выдало заявление гражданскому населению, чтобы тем не переживали и потерпели шум над своей головой. Особенно много самолетов курсировало на Юго-Востоке страны, поближе к польско-украинкой границе.

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«Предупреждаем, что в нашем воздушном пространстве были подняты в небо польские и союзные самолеты, что может привести к повышению уровня шума, особенно в юго-восточной части страны. Ночью на 07.06.2024 наблюдается усиленная активность дальней авиации Российской Федерации» - писали польские военные.