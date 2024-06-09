Эти комплексы подавляют системы наведения зенитных ракет.

В прошлом году первые украинские вертолеты получили комплексы, установленные техниками компании Hensoldt, но это было всего лишь 16 машин. Сегодня же компания получает новый контракт на работу с авиацией ВСУ, так как последние несут большие потери в зоне проведения российской СВО.

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Точное количество машин, которые получат комплексы бортовой обороны нигде не указывается, так как является секретной информацией. Сами же блоки состоят из комплекса датчиков, наблюдающих окружающую обстановку, вычислительного центра и средств противодействия. ВС РФ используют свои аналоги такой системы, которые показали свою эффективность, но ранее ми оснащались только новые Ка-52. Однако в последнее время такие блоки стали замечать и на Ми-28 и даже на военно-транспортных Ми-8.

Также компания Hensoldt показала более продвинутую версию системы, которая работает в связке с инфракрасными датчиками. Сенсоры размещают в количестве 6 штук по всему корпусу машины и тем самым создается круговой обзор. Причем они способны засекать не только зенитные ракеты, но и вести разведывательную деятельность, передавая информацию о тепловых объектах на земле и в воздухе.