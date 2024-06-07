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g1tarist
Минцифры России планирует упростить процесс смены мобильного оператора с сохранением номера
Услуга переноса номера между операторами доступна в России с 2013 года, но только в пределах одного региона.

Теперь, если вы переедете в другой город, сменить оператора мобильной связи, сохранив свой номер, станет легче. Это как если бы вы переехали, но ваш домашний телефонный номер переехал вместе с вами. Сейчас, если вы хотите оставить свой номер телефона, но поменять компанию, которая вам предоставляет связь, можно это сделать только в пределах одного региона. Но скоро все изменится. 

Эту новость сообщила газета «Коммерсантъ», ссылаясь на планы Минцифры. Они работают над тем, чтобы ввести такую систему по всей России. Это значит, что скоро, куда бы вы ни переехали внутри страны, ваш мобильный номер сможет переехать вместе с вами.

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Это решение пришло не просто так. Федеральная антимонопольная служба посоветовала сделать процесс более удобным. Так что в будущем, если вы решите сменить оператора связи, вам не придется прощаться с вашим старым номером, даже если вы переезжаете в другой регион.

С 2013 года в России можно было перенести свой номер, но только внутри одного региона. Теперь же правила игры меняются, и это станет возможным по всей стране. Это большой шаг вперед, который сделает жизнь многих людей намного проще и удобнее.

#минцифры
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