Правда, пока что только на Харьковском и Купянском направлениях.

Российская армия наступает сразу на нескольких направлениях и продолжает растаскивать оборону ВСУ и мешает грамотно маневрировать имеющимися резервами. По этой причине главком ВСУ Александр Сырский решил сделать свой ход и выехал на линию боевого соприкосновения, чтобы личным примером поддержать моральный дух бойцов. При этом военачальник сделал заявление, в котором поделился с окружающими мнением по поводу ситуации на ЛБС и на некоторых участках, в частности.

Со слов Сырского выходит, что положение украинской армии на всей протяженности ЛБС крайне тяжелое, но на некоторых участках все прям вообще непросто. В частности, военный делится информацией о том, что ВС РФ продолжают расходиться в стороны от освобожденного Очеретино и стремятся занять господствующие позиции. Однако хуже всего дела обстоят в Харьковской области, где российские военные действуют сразу с двух направлений, на севере в районе Липцев и Волчанска и южнее в районе Купянска и Сватово.

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«В целом ситуация остается сложной вследствие высокой интенсивности боевых действий и широкого использования бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб» - сообщает Сырский.

Стоит отметить, что в Харьковскую область было переброшено большое количество бригад ВСУ, чтобы купировать российскую угрозу. Однако по некоторым данным часть этих бригад имеет половинчатый списочный состав и нуждается в переформировании и доукомплектации. Но число солдат ВСУ все равно остается весьма велико. При этом регулярно приходят сообщения, что ВС РФ формирует сразу три войсковые группировки, которые могут ударить в других частях Харьковской области или вообще двинуться на Сумы.