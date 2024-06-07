Пролетел на истребителе вдоль южной границы Ливана и над сектором Газы.

Израильский министр обороны Иоав Галлант решил показать свою удаль и бесстрашие и совершил полет на истребителе F-15 вдоль южной границы Ливана и сектором Газы. Напомним, что тяжелые американские истребители этой серии снабжаются двухместными кабинами, так как машина довольно старая и из-за номенклатуры боеприпасов ей просто необходим второй пилот. Перед своим полетом Галлант сделал громкое заявление на тему того, что Израиль будет вести переговоры с ХАМАС без прекращения огня.

Израильский чиновник совершил полет на одной из машин 113-й эскадрильи и вполне мог участвовать в нанесении ударов. Дело в том, что именно эта эскадрилья показала себя в деле бомбардировок мирных районов палестинского анклава. Вероятно, своим поступком Галлант хотел показать, как он близок с простым еврейским народом и вдохновить личным примером израильтян на службу в рядах ЦАХАЛ.

реклама

«Мы не собираемся прекращать огонь. Наша цель – уничтожение ХАМАС. И мы не принимаем позицию ХАМАС, которые заявляют, что будут вести переговоры об освобождении заложников только в случае прекращения огня» - заявляет Галлант.

Стоит понимать, что в руках ХАМАС осталось еще немало захваченных в прошлом году мирных жителей Израиля, а вдобавок к ним прибавились и пленные служащие ЦАХАЛ. На этом фоне в катарской Дохе произойдет встреча глав разведок Египта и США, которые обсудят положение вокруг тех самых пленных с представителем ХАМАС. На этом фоне заявления Галланта звучат, мягко говоря, странно, но это может показывать, что израильская власть все меньше слушается своих заокеанских партнеров, которые поставляют для их армии вооружение в больших количествах.