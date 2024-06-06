Разведывательный полет занял в два раза больше времени чем нужно.

Ни для кого не секрет, что американские ВВС активно участвуют в СВО на стороне Украины или как минимум поставляют ВСУ собранные их БПЛА разведывательные данные. Зачастую для этого используются беспилотники серии RQ-4B «Глобалхоук» и прошедшие дни не стали исключением. По данным ресурса Flightradar один из американских БПЛА кружится 4 – 5 июня над Черным морем. Обычно оттуда такие дроны собирают информацию об Крымском полуострове и Краснодарском крае. Однако внимание к данному БПЛА приковано не по причине факта его наличия, а из-за чрезмерно долгого полета.

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Согласно данным из открытых источников, замеченный ранее беспилотник кружится над Черным морем уже больше времени, чем обычно американцы отводят ему на проведение операции. «Глобалхоук» то и дело пропадает с радара, но потом вновь появляется и продолжает кружится, собирая информацию. Никто пока не комментирует происходящее, но есть версия, что на RQ-4B воздействует российская установка радиоэлектронной борьбы, мешающая дрону-разведчику получить необходимую информацию. При этом разведчик не пересекает государственную границу РФ и только продолжает мозолить глаза российским ПВО.

Стоит отметить тот факт, что американские и британские БПЛА кружат над акваторией Черного моря уже не первый год. Подобная практика началась еще в годы Холодной войны, но в 21-м веке начали для разведывательных полетов использовать БПЛА вместо пилотируемых аппаратов. Даже в самые лучшие годы российско-американских взаимоотношений, США не переставали пускать их для разведки в этом регионе. Поэтому нет ничего удивительного в увеличении вылетов с момента начала СВО. Вот только обычно после таких полётов, ВСУ предпринимают удары по выявленным объектам российской армии.