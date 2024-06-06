Они оснащены оптико-электронной ГСН.

Турецкая сторона продолжает предпринимать попытки по созданию собственного высокоточного вооружения, что не зависеть в этом вопросе от иностранных поставщиков, которые в любой момент могут перекрыть канал поставок. В частности, турецкая фирма Rocetsan проводит работы по созданию ракет с лазерным целеуказанием и с головками самонаведения, работающими за счет оптико-электронного устройства. Так в сети появились первые кадры с пусками ракет воздушного базирования IHA-122, которые как раз и обладают продвинутыми оптическими ГСН.

Турецкая компания «Рокетсан» взяла за основу две уже имеющиеся ракеты, которые работают в связке со спутниками TRG-230 и YRG-122. Вариант, получившийся из «230-й» модели, получил лазерное наведение, которое позволяет наводить ракету по лазерному маркеру с борта самолета-носителя или с помощью других аналогичных приборов. Однако такое решение имеет ряд своих недостатков и в частности проблемы с наведением в плохих погодных условиях.

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«Считается, что ALBM благодаря своей конструкции достигают цели с очень высокой скоростью и поэтому трудно уничтожаются средствами ПВО. Они станут еще более эффективными при оснащении телевизионной ГСН» - сообщает издание SavunmaSanayiST.

Модель IHA-122 имеет большую автономность за счет установки в головной части оптико-электронного прибора наведения. При этом картинка также передается на борт самолета-носителя или оператору ударного дрона, которые могут нести ракету. Видеоизображение позволяет более точно наводить IHA-122 на цель и не требует от операторов дополнительного внимания. В турецкой прессе традиционно пишут, что ракета полностью турецкая, но в реальности большую часть электронных компонентов и двигателей турки покупают за границей. Насколько ракеты серии IHA турецкие, в открытых источниках не указывается.