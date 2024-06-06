Дизайн моделей Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 стал известен за месяц до анонса.

Samsung случайно опубликовала изображения своих новейших смартфонов Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6 на официальном сайте компании в Казахстане. Это произошло за целый месяц до того, как их планировали официально представить публике.

Любопытные пользователи, которые заметили эти изображения, рассказали, что новые модели выглядят похоже на Galaxy S24 Ultra с его характерными острыми краями и углами. Кроме того, на одном из изображений упоминается Galaxy AI, что намекает на то, что Samsung продолжает внедрять искусственный интеллект в свои устройства, как и в предыдущих сериях Galaxy S и Z.

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На изображении видно, что Galaxy Z Fold 6 оснащается тройной камерой, что подтверждает ранее утекшую информацию от известного инсайдера Ice Universe. Также устройство имеет динамик с верхним щелевым расположением, похожий на те, что используются в Galaxy S24 Ultra и Galaxy A55.

Что касается Galaxy Z Flip 6, по слухам, он получил больший экран и двойную камеру, главный датчик которой — 50-мегапиксельный. Устройство, вероятно, оснащено 3,4-дюймовым OLED-экраном и 6,7-дюймовым складным внутренним экраном. Емкость аккумулятора, по предположениям, увеличена до 4000 мАч.

Оба устройства, Galaxy Z Flip 6 и Galaxy Z Fold 6, предположительно имеют улучшенные экраны с менее заметными складками. Они работают на новейшем процессоре Snapdragon 8 Gen 3 и поставляются с операционной системой One UI 6.1.1, основанной на Android 14. Сообщается, что Samsung обещает семилетнюю поддержку обновлений Android OS и безопасности для этих моделей, что является значительным шагом в области поддержки пользователей.