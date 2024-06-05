Ребята из Google, конечно, утверждают, что это всё "случайно".

Издание 404 Media раскрыло информацию, что у Google были проблемы с защитой личных данных пользователей. Согласно полученным данным, компания "нечаянно" собирала личную информацию, включая голоса детей, данные о поездках и домашние адреса. Также упоминается, что Google сохранял номера автомобилей с сервиса Street View и использовал удаленную историю просмотров для рекомендаций на YouTube.

В отчете говорится о тысячах мелких инцидентов, связанных с конфиденциальностью, зафиксированных с 2013 по 2018 год. Эти проблемы касались как продуктов Google, так и методов сбора данных, а также уязвимостей у компаний-партнеров. В документах упоминаются ошибки, допущенные сотрудниками и подрядчиками, которые могли повлиять на безопасность данных.

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Несмотря на то, что Google оперативно исправляла обнаруженные ошибки, и многие из них касались лишь небольшого числа пользователей, общая картина вызывает беспокойство о том, как компания обращается с огромным объемом личных данных.

Среди упомянутых инцидентов был несанкционированный сбор электронных писем и раскрытие электронных адресов более миллиона человек через образовательное приложение Socratic. Также сообщается о незаконном раскрытии домашних адресов пользователей приложения для навигации Waze.

Google подтвердила, что некоторая информация из утечки верна, но утверждает, что это старые данные. Ранее в этом году стало известно о другой утечке, касающейся работы поискового алгоритма Google, где также были найдены несоответствия с официальными заявлениями компании.