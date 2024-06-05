Инновации родились от сотрудничества Meizu и Geely.

В мире автомобилей скоро появится что-то новенькое и очень интересное! Компания Meizu, которая занимается разработкой технологий, и автомобильный гигант Geely объединили свои усилия. Они готовят к выпуску новые автомобили Geely Galaxy, которые будут оснащены двумя удивительными системами: Galaxy Flyme Auto и Flyme Sound Limitless Voice. Эти системы обещают сделать поездки на автомобиле еще более комфортными и интересными.

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Galaxy Flyme Auto – это специальная система для умных автомобилей. Она позволяет управлять многими функциями автомобиля простыми жестами, голосом и даже делает возможным связь между вашим смартфоном и автомобилем. Представьте, что вы можете открыть машину, не доставая ключи, или запустить навигатор, просто сказав куда вам нужно ехать. Все это благодаря новому чипу от Geely, который делает систему умнее и быстрее.

А вот Flyme Sound Limitless Voice – это настоящая находка для любителей музыки. Эта система превращает ваш автомобиль в настоящий концертный зал на колесах. С 27 динамиками и общей мощностью 2000 Вт, система способна создать идеальное звучание любой музыки. Благодаря искусственному интеллекту, звук будет автоматически настраиваться под вас и ваше настроение, обеспечивая идеальное звуковое сопровождение в дороге.

Эти новые технологии появятся в автомобилях Geely Galaxy, включая новую модель Galaxy E5. Так что если вы ищете автомобиль, который не только удобен и безопасен, но и предлагает последние технологические новинки, то новые модели Geely Galaxy стоит ждать с нетерпением. Современные технологии искусственного интеллекта обещают сделать каждую поездку на автомобиле незабываемым опытом.