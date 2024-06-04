Украинский штурмовик СУ-25 попытался атаковать войска группировки армии «Днепр».

В своих выступлениях президент Украины Владимир Зеленский почти постоянно жалуется на нехватку у ВС ВСУ комплексов ЗРК для прикрытия важных объектов от российских ударов. На этом фоне российские системы ПВО в зоне проведения Спецоперации показывают и доказывают свою эффективность, сбивая украинские самолеты. Так с направления, на котором работает группировка армии «Днепр» пришло сообщение о сбитии военного самолета Воздушных сил ВСУ. Минобороны РФ рассказало про «демилитаризацию» штурмовика Су-25, который пытался штурмовать позиции российской армии.

Направление, на котором действует группа «Днепр», недавно подарило ожидаемую новость о том, что Крынки наконец-то были зачищены от присутствия бойцов ВСУ. Однако в ответ на действия российских войск, украинское командование решило показать, что у них еще осталась военная авиация ближнего действия и выпустила в небо штурмовик Су-25. Боевая машина попыталась провести штурмовку позиций, но что-то пошло не так и в результате Воздушные силы Украины лишились еще одного самолета. Как обычно Минобороны России не стремится рассказать подробности про инцидент.

реклама

Стоит отметить, что сегодня ВС ВСУ в основном оперируют старыми советскими истребителями Су-27 и МиГ-29, а также бомбардировщиками Су-24. Кроме того, представители командования спят и видят, как на аэродромы придут обещанные F-16, но пока пришли только техники из Нидерландов и те отвечают за экипировку пилота. Ранее считалось, что Су-25 кончились у ВС ВСУ как класс, но видимо удалось восстановить один из самолетов, но и тот оказался бездарно потерян в ходе самоубийственного вылета.