Он будет более легкий и технологичный и возможно с необитаемой башней.

Американские военные заказали компании General Dynamics Land Systems разработку новой версии танка M1 Abrams. Основным критерием разработки новой модификации станет уменьшение массы ОБТ, повышение технологичности и переход на гибридный двигатель. Версия получит наименование M1E3, но пока речь идет только про начало предварительных конструкторских работ, которые должны завершиться к началу 2028 года. По крайней мере так утверждает американское издание Defense News.

Согласно опубликованному изданием материалу, в котором приводятся слова американского генерала Джеффри Нормана, отвечающего за бронетехнику, новая модификация «Абрамса» должна стать более технологичной и легкой. Для сравнения, согласно проекту, версия M1E3 будет весить около 60 тон, в то время как современный M1A2 достигает 73-х тонн. Что интересно одновременно с принятием нового танка должен состояться акт приема и новой БМП, сменяющей привычный «Бредли». Над проектом XM-30 сегодня соревнуются немецкая «Рейнметаль» и американская GDLS.

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Что касается опубликованных материалов по новой модификации «Абрамса», то машина получит гибридный двигатель, который станет работать тише, а главное – экономнее. Сегодня проблема потребления горючего танками M1 Abrams стоит особенно остро. Кроме того, есть вероятность того, что M1E3 получит необитаемую башню с конвейерным автоматом заряжания. Вдобавок издание рассказало про усиление оборонительных возможностей танка за счет установки продвинутого комплекса активной защиты. Вероятнее всего на танк будут устанавливать КАЗ «Железный кулак», способный сбивать сверхзвуковые подкалиберные снаряды.