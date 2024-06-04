Неизвестная модификация огнеметной системы сильно похожа на ТОС-3 «Дракон», разрабатываемую с начала 2024-го.

Российские тяжелые огнеметные системы ТОС-1а «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» показали себя с самой лучшей стороны во время проведения СВО на Украине. При этом в начале года приходили сведения о начале разработки 3-й модификации этого страшного оружия, а в апреле рассказали, что боевая машина уже проходит обкатку в зоне СВО. При этом западные эксперты вовсю писали, что ТОС-3 «Дракон» уже вовсю используется российскими военными. Вероятное подтверждение этого факта случилось при публикации материалов, посвященных празднованию образования 1-й гвардейской бригады РХБЗ.

С момента образования 1-й мобильной бригады РХБ-защиты прошло уже 45 лет и на днях прошло празднование юбилея, в ходе которого была выставлена экспозиция с военной техникой, используемой этой и похожими бригадами. В частности, на выставке была отдельная экспозиция, на которой демонстрировали ТОС-2 «Тосочка» на колесном шасси и неизвестную огнеметную систему на гусеничной платформе. Внимательные люди сразу обратили внимание на необычный анти-дроновый решетчатый кожух, прикрывающий направляющие. Также пристальное внимание привлекли сами направляющие, которые оказались длиннее, чем у ТОС-1а «Солнцепек».

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Ранее в новостях рассказывали, что ТОС-3 «Дракон», который быстрыми темпами разрабатывают с учетом опыта СВО, получит не колесную, а гусеничную ходовую часть. Показанная на кадрах машина очень сильно по концепции напоминает «Дракона», но не исключено, что это просто модернизация первой модели, которую просто прикрывают дополнительной защитой и пробуют устанавливать более длинные направляющие. В любом случае, российское минобороны официально не подтверждает, что показанная тяжелая огнеметная система именно ТОС-3.