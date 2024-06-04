По мнению украинских экспертов, во всем виноват инцидент на ПХГ под городом Стрый.

В Европе продолжают страдать от собственной санкционной политики, которая запретила им покупать российский газ. По этой причине, если исключать разнообразные «серые схемы», возросла нагрузка на норвежских поставщиков, которые иногда не справляются с возложенной на них ответственностью. Дело в том, что на днях случился резкий скачок цен на «голубое топливо» до 434 долларов за 1 000 кубометров, что стало настоящим кошмаром для покупателей. Позже цена снизилась до 403 – 406 долларов за 1 тысячу кубометров, но и это намного выше рассчитанной.

Норвежские поставщики рассказывают, что во все виноват внезапно возросший спрос, который и привел к перегрузке всей системы и им пришлось срочно реагировать на ситуацию. Капиталисты среагировали самым предсказуемым способом и повысили цены на поставляемый ресурс. Когда именно цены выровняется до приемлемой нормы никто сказать не может, но зато голос подали украинские эксперты, рассказавшие истинную причину роста цен.

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Как сообщают украинские аналитики все дело в происшествии на ПХГ под городом Стрый, которое считается одним из крупнейших в Европе. Именно из-за невозможности использовать хранилище в полной мере и повысилась нагрузка на норвежцев со всем вытекающими последствиями. При этом, когда начнет полностью функционировать Стрый и вовсе непонятно, так как ранее оттуда приходили сообщения о взрывах, которые стали полной неожиданностью для украинской стороны.

В свое время украинцы позиционировали ПХГ под Стрыем, как главный газовый хаб в Восточной Европе и размах сооружения там соответствующий. При этом если последствия «взрывов» не устранят в скором времени Европа сможет увидеть новые потолки цен на «голубое топливо», которые их не порадуют, хотя и до пиковых значений в 2000 – 3000 дело вряд ли дойдет.