Еще совсем недавно президент Украины занимал явную произраильскую позицию в ближневосточном конфликте.

Как выясняется из поступающих новостей, Зеленский способен выступать не только с заявлениями в стиле «дайте больше оружия», но и высказывает позицию по вопросам в других странах. Во время мирного саммита «Диалог Шангри-Ла» в Сингапуре Зеленский заявил, что Украина признает и Израиль, и Палестину. Высказывание вызывает ряд вопросов, так как ранее украинский лидер занимал жесткую произраильскую позицию.

С чем связана такая резкая смена риторики Зеленского пока непонятно, так как сам он заявляет, что ситуация с сектором Газы сегодня сильно отличается от той, что творилась в октябре прошлого года. Возможно, украинский лидер видит реакцию на происходящее своих заокеанских партнеров и подстраивается под нее. Напомним, что США уже неоднократно призывали Израиль уменьшить пыл в решении «палестинского вопроса», но к их советам никто не прислушивается.

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«Украина признает два государства — и Израиль, и Палестину. И сделает все, чтобы Израиль остановился, и чтобы гражданские люди не страдали» - разглагольствует лидер Украины.

Также Зеленский заявил, что готов помочь палестинскому народу гуманитарной помощью, но учитывая ситуацию в подвластной ему стране это выглядит, мягко говоря, странно. Однако по вопросу сектора Газы высказался не только украинский президент. Свое мнение озвучил индонезийский представитель, заявивший, что Индонезия готова направить в анклав собственных миротворцев для защиты мирного народа. На этом фоне приходят новости, что ЦАХАЛ продолжает разрушать Рафах, несмотря на всю критику процесса и большое количество пострадавших мирных жителей.