Об этом свидетельствует новый отчет, опубликованный финтех-компанией Triple A.

Недавно вышел отчет от компании Triple A, который показывает, что криптовалюты становятся всё более популярными по всему миру. Сейчас уже 562 миллиона человек используют цифровые деньги, это на 142 миллиона больше, чем год назад. Проще говоря, теперь каждый тринадцатый человек на Земле имеет криптовалюту. Если смотреть в процентах, то 6,8% населения планеты владеют криптой, а в прошлом году этот показатель был 5,4%.

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Больше всего криптовалютных пользователей в Азии - их число увеличилось до 327 миллионов, что на 22% больше, чем в прошлом году. Это самый большой рост среди всех регионов. В Северной Америке тоже прибавилось любителей крипты: теперь их 72 миллиона, что на 38,6% больше, чем было. А в Южной Америке интерес к цифровым деньгам вырос вдвое - до 55 миллионов человек.

Эксперты говорят, что интерес к криптовалютам продолжит расти, и вскоре сотни миллионов людей по всему миру будут использовать их. Это значит, что криптовалюты станут важной частью мировой экономики.