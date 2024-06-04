Эти дроны на финальном участке пути сами наводятся на цель без участия оператора.

Насыщение войск системами РЭБ с обеих сторон становится все больше и для корректной работы дронов приходится выдумывать самые передовые решения. Так, российская армия вскоре получит дроны-камикадзе малых размеров, которые способны действовать в зоне работы комплексов радиоэлектронной борьбы и самостоятельно наводятся на цель на финальном участке полета. Над новыми дронами работают в компании «Стратим», которая представила сразу два решения, способные одинаково неприятно удивить потенциального неприятеля.

Компания-разработчик в последнее время активно работала над обучение дронов самостоятельно наводиться на заданную цель. Это было необходимо для преодоления комплексов РЭБ в зоне проведения СВО. В результате появились дроны «Русак» и «Тювик», способные самостоятельно довести до цели «подарок» без прямого контроля оператора. При этом у дронов разнится компоновка и переносимый объем с дальностью полета. «Русак» представляет собой квадрокоптер, с возможностью доставить почти на 10 км груз массой в 2,5 кг. Второй дрон имеет большую дальность полета и выполнен в виде крыла.

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«Система самонаведения позволяет оператору задать дрону цель в удобном интерфейсе на финальном участке траектории. Далее дрон переходит в полностью автоматический режим и поражает цель без участия рук оператора. Наши аппараты стоят лишь немногим дороже, чем обычные дроны, но эффективность поражения растет кратно.» - пишет ТАСС со ссылкой на представителя «Стратим».

Как заявляет разработчик, дроны уже прошли обкатку в зоне Спецоперации и теперь развертываются производственные линии для серийного производства. Ключевым отличием от других отечественных аналогов стала низкая себестоимость отдельного аппарата в то время, как у других разработчиков с эти все гораздо сложнее. При этом заявляется, что у ВСУ пока таких дронов с ИИ не наблюдается, но разработки также ведутся ускоренными темпами.