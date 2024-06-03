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g1tarist
Dongfeng представит на российском рынке две версии автобуса-вездехода
Они могут стать серьезными конкурентами отечественному ПАЗу.

Китайская компания Dongfeng решила представить на российском рынке свои новые автобусы-вездеходы, которые обещают стать серьезными конкурентами отечественным моделям, таким как ПАЗ. По информации, полученной от телеграм-канала «Автобусы и вообще», Dongfeng планирует предложить покупателям две специальные версии этих автобусов: одну с двумя осями (4х4) и другую с тремя осями (6х6). Четырехколесная модель с полным приводом уже была представлена публике, и ожидается, что ее цена не превысит восьми миллионов рублей.

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Эти автобусы Dongfeng призваны занять место устаревших моделей ПАЗ-3206 и предложить альтернативу КамАЗ-6250. Автобусы обладают длиной 6,8 метра, могут перевозить до 23 человек и имеют полную массу 8150 килограммов. Они оснащены 4,0-литровым турбодизельным двигателем мощностью 170 лошадиных сил, который также используется на грузовиках Captain, и шестиступенчатой механической коробкой передач.

Однако, несмотря на внушительный клиренс (400 мм до подножки и 550 мм до нижней точки днища), шоссейные шины и двускатная задняя ошиновка могут не позволить этим автобусам-вездеходам конкурировать с КамАЗ-6250 в особо сложных условиях. Таким образом, автобусы Dongfeng, скорее всего, станут альтернативой ПАЗ-3206, пока не начнется серийное производство аналога на базе «Вектора-NEXT».

Одним из главных преимуществ китайских автобусов может стать их цена: за версию 4х4 просят около восьми миллионов рублей, а за версию 6х6 — до 9,5 миллиона рублей. В то время как цена на КамАЗ-6250, по неофициальным данным, достигает около 20 миллионов рублей. Это делает новинки от Dongfeng более доступными для широкого круга покупателей, ищущих надежные и вместительные автобусы-вездеходы для работы в различных условиях.

#авто #dongfeng
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