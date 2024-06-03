Празднование 72-летия ВВС страны отменили.

На авиашоу в Португалии столкнулись два самолета, в результате чего один пилот погиб, а другой получил серьезные ранения. Это случилось в городе Бежа на мероприятии, посвященном 72-летию ВВС страны, которое в итоге отменили.

Самолеты, участвовавшие в инциденте, были типа Як-52 – это советские тренировочные самолеты. Один из пилотов был из Испании, а второй – из Португалии. Зрители, которые собрались посмотреть на авиашоу, заметили, что что-то не так по необычному шуму одного из самолетов еще до столкновения.

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На видео, которое сняли зрители, видно, как шесть самолетов летят вместе, но один из них вдруг начинает падать ниже, а потом резко поднимается вверх и сталкивается с другим. После столкновения один самолет упал и взорвался, а второй начал медленно снижаться.

Эти самолеты принадлежали группе YakStars – это первая группа, состоящая из пилотов Испании и Португалии, которые выступают на гражданских и военных авиашоу. Они планировали показать высший пилотаж на своих Як-52, которые были выпущены в 1983 году.

На авиашоу также должны были выступить и другие известные самолеты, включая американские F-35A, французские Mirage, венгерские Saab JAS 39 и истребители F-16M из разных стран. Но из-за произошедшей трагедии мероприятие отменили.