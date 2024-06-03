Ноутбуки создаются на базе чипов AMD.

На выставке Computex 2024 компания Nvidia объявила о скором выпуске новых ноутбуков от Asus и MSI, которые будут соответствовать последним требованиям в области искусственного интеллекта. Ноутбуки типа RTX AI PC обещают стать новым словом в использовании ИИ на локальном уровне, благодаря технологиям Microsoft Copilot Plus PC.

Эти ноутбуки будут оснащены мощными видеокартами GeForce RTX 4070 и новейшими процессорами AMD Strix Point, которые еще не были представлены публике. Ожидается, что AMD раскроет все детали о новых процессорах в ближайшее время. Эти ноутбуки также будут поддерживать функции Windows 11 AI PC, что делает их идеальными для работы с приложениями на базе искусственного интеллекта.

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Однако, по словам Nvidia, первые модели на процессорах AMD могут изначально не поддерживать все ИИ-функции от Microsoft, но получат бесплатное обновление до Copilot+ PC, как только оно станет доступно. Это значит, что Microsoft еще не полностью адаптировала свои ИИ-функции для работы с этими процессорами или что некоторые функции будут временно эксклюзивны для устройств на базе процессоров Qualcomm.

Nvidia не собирается отставать в гонке за лидерство в области ИИ на ноутбуках и активно продвигает свои графические процессоры как идеальное решение для работы с ИИ. В июне компания планирует выпустить набор инструментов RTX AI Toolkit, который позволит разработчикам оптимизировать ИИ-модели для работы с меньшими требованиями к ресурсам.

Кроме того, Nvidia сотрудничает с Microsoft над разработкой базовых ИИ-моделей, которые будут интегрированы в Windows 11. Это сотрудничество обещает упростить разработчикам задачу добавления ИИ-функций в приложения, используя мощности GPU для ускорения этих процессов.

Важно отметить, что современные графические процессоры Nvidia могут обеспечить значительно большую производительность для ИИ-задач, чем специализированные нейронные процессоры (NPU), которые обычно используются в легких и тонких ноутбуках.

Таким образом, новые ноутбуки RTX AI PC от Asus и MSI обещают стать настоящим прорывом в области искусственного интеллекта, предлагая пользователю мощные инструменты для работы с ИИ-приложениями.