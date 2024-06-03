Если он станет президентом и будет осужден, то будет управлять страной из тюрьмы.

Дональд Трамп, бывший президент США, заявил, что продолжит борьбу за президентское кресло, даже если окажется за решеткой. Эта новость вызвала много вопросов и дискуссий о том, как может сложиться политическая ситуация в стране.

Алина Хабба, адвокат Трампа, подтвердила его намерения в интервью Би-би-си. Она сказала, что Трамп готов идти на выборы в президенты, несмотря на любые судебные решения. По ее словам, Трамп считает, что его кандидатура важна для американцев, и они поддерживают его, даже делая скромные пожертвования на его кампанию.

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Сам Трамп также высказался по этому поводу. Он признал, что возможность тюремного заключения или домашнего ареста его не пугает.

Если Трамп действительно будет избран президентом, находясь в тюрьме, это станет беспрецедентным случаем в истории страны. Эксперты говорят о возможном правовом кризисе и обсуждают, как это повлияет на управление страной.