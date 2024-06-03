Предстоит очередной редизайн приложения.

Discord, популярное приложение для общения, объявило о возвращении к своим истокам, сосредоточив внимание на геймерах. Компания планирует обновить дизайн и улучшить функции групповых чатов, голосовых чатов и видеозвонков. Главный босс Discord, Джейсон Ситрон, рассказал, что после тщательного анализа и общения с пользователями было решено уделить больше внимания игровому сообществу. В ближайшее время нас ждут технические улучшения, которые сделают общение в приложении еще удобнее и быстрее.

Кроме того, Discord планирует расширить поддержку своих сервисов на больше устройств, чтобы геймеры по всему миру могли легко пользоваться приложением. Это решение отходит от планов 2020 года, когда во время пандемии компания хотела привлечь широкую аудиторию, не связанную с играми. Теперь, учитывая изменения в мире и сокращение штата, Discord решил снова сосредоточиться на геймерах, которые всегда были его основной аудиторией.