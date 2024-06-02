Банк открыл такую возможность без предварительного объявления.

Банк "Тинькофф" снова радует геймеров: вернулась возможность пополнения кошельков Steam для пользователей из России и стран СНГ. Это произошло неожиданно, без каких-либо анонсов.

Вспомним, что впервые такая функция появилась в прошлом году, но продержалась всего два дня. Летом 2023 года эта опция снова стала доступной, но с комиссией за конвертацию в 8-9%. К сожалению, она была быстро отключена из-за проблем с провайдером, как объяснили в банке. Сотрудники службы поддержки заверили, что ищут способы решения проблемы.

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И вот, спустя десять месяцев, "Тинькофф" вновь предоставил эту возможность, но теперь комиссия составляет 11%. Пользователи могут пополнять кошельки Steam без предварительных уведомлений.

Остается открытым вопрос, насколько долго эта функция будет доступна на этот раз. В любом случае, если вдруг возникнут проблемы, геймеры всегда могут воспользоваться альтернативными способами для пополнения своих аккаунтов.